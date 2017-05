Nelson Évora abriu a época internacional ao ar livre com um quarto lugar na prova de triplo-salto no Meeting de Guadalupe, nas Caraíbas, onde outro português, Francisco Belo, foi quinto no lançamento do peso.

A prova de triplo-salto ficou marcada pelos dois ensaios do norte-americano Will Claye, vice-campeão olímpico, que abriu com 17,08 e no segundo ensaio aumentou para 17,40, melhor marca mundial do ano. Depois ficou a ver o concurso, com os seus compatriotas Chris Benard (17,15) e Donald Scott (16,88) a imporem-se ao campeão europeu de pista coberta, Nelson Évora. O sportinguista abriu o concurso com 16,33, melhorou depois para 16,62 e saltou 16,52 ao terceiro ensaio. Depois de dois nulos conseguiu o seu melhor salto na última oportunidade, com 16,77.

Já Francisco Belo foi quinto, com 19,53, com o campeão olímpico Ryan Crouser a vencer com um lançamento de 21,79. A prova começou mal para o benfiquista, com três ensaios nulos! Mas depois foi sempre a melhorar: 17,07, 18,92 e 19,53! Uma nota para mais três melhores marcas mundiais do ano em provas femininas: no triplo-salto, pela venezuelana Yulimar Rojas (14,67 m); no comprimento, pela norte-americana Brittney Reese (6,98 m); e pela sua compatriota Kori Caster (54,53), nos 400 m barreiras.

Autor: António Manuel Fernandes