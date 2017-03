Continuar a ler

Nesta altura, o trânsito será então desviado para a Av. Brasília.Domingo, a circulação estará interdita na Av. Marginal (junto à estação ferroviária de Algés) até ao Alto da Boa Viagem, entre as 08:00 e as 15:00.Sendo que a partida da EDP Meia Maratona de Lisboa será dada na Ponte 25 de Abril, a partir das 09:15 estarão encerrados todos os acessos rodoviários à ponte.A PSP prevê reabrir a circulação na ponte após as 13 horas.Também a circulação de elétricos da Carris será afetada a partir das 09:00, e até ao final da prova."O trânsito em geral, incluindo elétricos da Carris, ficará impedido circular até Algés, sendo o seu ponto de retorno efetuado junto ao Mosteiro dos Jerónimos", acrescenta a PSP em comunicado.A Polícia de Segurança Pública aconselha então os cidadãos a planearem as suas deslocações, por forma a evitar constrangimentos nos trajetos, e a acatarem "com total disponibilidade as ordens dos polícias".