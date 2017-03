Continuar a ler

Na prova feminina marcarão presença, entre outras, a queniana Vivian Cheruiyot, campeã olímpica dos 5.000 metros e vice-campeã olímpica dos 10.000, e a etíope Mare Dibaba, campeã mundial da maratona em 2015.Ambas as atletas têm marcas abaixo dos 68 minutos, tal como a queniana Mary Wacera, vice-campeã mundial da maratona em 2014, que também marcará presença em Lisboa.A prova de elite, que partirá de Algés, contará também com a presença da etíope Rui Aga, vencedora da última edição, e com as principais figuras do atletismo feminino português, como Sara Moreira, campeã europeia da meia-maratona, Dulce Félix, atual vice-campeã europeia dos 10.000 metros, e Jéssica Augusto, bronze na meia-maratona dos europeus do ano passado.Na prova, marcarão também presença as estónias Leila e Lily Luik, que, em agosto, juntamente com a irmã Liina, se tornaram, no Rio de Janeiro, no Brasil, as primeiras trigémeas a participar em Jogos Olímpicos.A prova masculina contará com sete atletas com tempos abaixo dos 61 minutos, dos quais quatro abaixo da hora, entre eles o eritreu Nguse Amloson, vencedor da última edição meia-maratona de Portugal e que tem com melhor marca pessoal 59.39 minutos.Na lista de inscritos da meia-maratona, que atravessará a ponte 25 de Abril, figuram também os quenianos Wangari Mwangi e Simon Cheprot, ambos com marcas pessoais abaixo da hora.Portugal estará representado na prova de elite por nomes como Hermano Ferreira, José Moreira, Ricardo Ribas e Rui Teixeira.Segundo Carlos Móia, a mini e a meia-maratona contam com 35.000 inscritos - número máximo definido pela organização -, oriundos de 64 países.No domingo, vai disputar-se também a prova em cadeira de rodas, que contará com a presença de 32 atletas de elite, de 10 nacionalidades, considerada pelo Comité Paralímpico Internacional a mais rápida meia-maratona do mundo.