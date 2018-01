Continuar a ler

No setor feminino, Filomena Costa triunfo, em 01:14.09 horas, menos 01.57 minutos do que Mónica Silva, segunda classificada, enquanto Doroteia Peixoto (Amigos da Montanha) terminou no terceiro posto, com o tempo de 01:18.40.A comemorar este ano a vigésima edição, a Meia Maratona Manuela Machado - Viana Fica no Coração contou com a presença de quatro mil atletas, entre os quais cerca de um milhar proveniente da Galiza. Relativamente a 2017 a organização registou um aumento de 186 participantes.Além da corrida principal, decorreram em simultâneo, uma caminhada solidária de cinco quilómetros, com o valor das inscrições a reverter para a Fundação AMA (Associação Amigos do Autismo).