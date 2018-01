Continuar a ler

Para o Nacional de Estrada de 2018, segundo a FPA, houve um aumento significativo de inscrições, principalmente nos federados, que se cifra num número superior a 1.100, a que há que somar mais de 700 inscrições populares.



A partida, na reta da meta da pista principal do Estádio Nacional, será feita por blocos, a partir das 15 horas, com os participantes no Nacional, junto com os do desporto adaptado, a serem os primeiros a iniciarem os 10 km.



No sábado, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) leva a efeito o Campeonato Nacional de Estrada, que se realiza em conjunto com uma prova popular ‘Corrida Allianz com os Campeões’.Trata-se da final da 1ª edição da Liga Allianz Running Record, um circuito de corridas em estrada e trilhos, de várias distâncias, que proporcionou a muitos desses eventos uma visibilidade que não conheciam antes, ao mesmo tempo que promoveu a atividade física em várias localidades do país.

Autor: António Manuel Fernandes