A 'janela' de obtenção de marcas tem o início fixado em 01 de janeiro deste ano, exceto para os casos da maratona e 20 km marcha (desde os Jogos Olímpicos, inclusive) e os 50 km marcha (desde 01 de janeiro do ano passado), pelo que ainda há poucos atletas com os mínimos obtidos.Apenas João Vieira e Miguel Carvalho (50 km marcha), Ana Cabecinha e Inês Henriques (20 km marcha), Dulce Félix, Catarina Ribeiro e Filomena Costa (maratona) e, já esta época, Tsanko Arnaudov (peso) e Patrícia Mamona (triplo) conseguiram até ao momento a marca exigida.Pelo que fizeram no Rio2016, Ana Cabecinha e Patrícia Mamona estão garantidas, já que são duas dos três pré-selecionados. O outro é Nelson Évora, que está neste momento a cinco centímetros dos mínimos e em forma crescente.Fazendo uma projeção com as marcas dos lusos na última época, e partindo do princípio que estarão ao mesmo nível, poderão estar nos Mundiais de Londres (04 a 13 de agosto) cerca de 20 atletas. Se contassem todas as marcas desde 01 de janeiro do ano passado, haveria já 19 qualificados, 14 mulheres e cinco homens.Tal como há dois anos, há ainda (com exceção dos 5.000 e 10.000 metros) a possibilidade de a IAAF repescar mais atletas, sem mínimos, para preencher as quotas de concorrentes previstas - que variam entre os 32 concorrentes nos concursos e provas combinadas e os 56 nas corridas de velocidade.