Continuar a ler

Para os governantes, que tutelam a área do Desporto, Nélson Évora "levou o nome de Portugal mais alto", destacando o "enorme orgulho que os portugueses estão acostumados a sentir" com as provas do atleta.



Já quanto à prestação de Patrícia Mamona, o Governo sublinha a "proeza da atleta, que tem habituado o país a lugares cimeiros nas competições internacionais".



Patrícia Mamona conquistou no sábado a medalha de prata do triplo salto de pista coberta, ao saltar 14,32 metros, o seu melhor registo da época.



Neste domingo, Nelson Évora sagrou-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim o título que alcançara há dois anos, com uma marca de 17,20 metros, o seu melhor registo da época. Para os governantes, que tutelam a área do Desporto, Nélson Évora "levou o nome de Portugal mais alto", destacando o "enorme orgulho que os portugueses estão acostumados a sentir" com as provas do atleta.Já quanto à prestação de Patrícia Mamona, o Governo sublinha a "proeza da atleta, que tem habituado o país a lugares cimeiros nas competições internacionais".Patrícia Mamonade pista coberta, ao saltar 14,32 metros, o seu melhor registo da época.Neste domingo, Nelson Évora, renovando assim o título que alcançara há dois anos, com uma marca de 17,20 metros, o seu melhor registo da época.

O ministro da Educação e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitaram este domingo os atletas de triplo salto Nélson Évora e Patrícia Mamona pelas medalhas obtidas este fim de semana no Campeonato Europeu de Pista Coberta."Os Europeus de Belgrado terminam com balanço positivo para Portugal, sendo o espelho da qualidade e combatividade dos atletas nacionais", destacam Tiago Brandão Rodrigues e João Paulo Rebelo em comunicado, felicitando a comitiva portuguesa pelos resultados obtidos no Campeonato Europeu de Pista Coberta.

Autor: Lusa