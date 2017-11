Minsk (Bielorrússia) vai receber em 2020 a Taça do Mundo de marcha, decidiu este sábado o conselho da IAAF, na reunião que decorre no Mónaco e em que também se atribuiu o Mundial de meia-maratona de 2020 a Gdynia, Polónia.O primeiro dia de reunião do conselho da Associação Internacional de Federações de Atletismo analisou ainda a questão da mudança de nacionalidade de atletas, decidindo manter a decisão de 'congelamento' tomada em fevereiro passado.Por outro lado, a IAAF reitera que as naturalizações são um assunto complexo e que implicará ouvir vários intervenientes e interessados, pelo que voltará ao tema na sua reunião de março próximo.