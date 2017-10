Continuar a ler

Salazar tem estado desde há meses no centro de uma investigação de doping feita pela Agência Antidopagem dos Estados Unidos, iniciada após uma reportagem da BBC. O técnico é suspeito de ter ministrado substâncias dopantes ao seu grupo de treino, acusações que sempre tem negado.



Farah fechou a sua carreira na pista este verão, pouco depois dos Mundiais de Londres, mas propõe-se continuar na meia-maratona e maratona e para isso conta com Gavin Lough, casado com Paula Radcliffe e que já foi seu treinador há anos.



O britânico Mo Farah, duplo campeão europeu de 5.000 e 10.000 metros, anunciou que deixou de treinar nos Estados Unidos com Alberto Salazar e que vai regressar a Inglaterra, para ser orientado por Gavin Lough.Através do Twitter, Farah confirmou o corte com o treinador norte-americano, com quem estava desde 2011, numa associação que rendeu seis títulos mundiais e quatro olímpicos.

Autor: Lusa