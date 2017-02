Continuar a ler

Albert Kibichii Rop, do Bahrein, terminou a prova no segundo lugar, em 13.09,43, e o francês Morhad Amdouni no terceiro, com um registo igual ao anterior recorde continental.Mo Farah prevê retirar-se este ano das provas de pista coberta para se concentrar nas provas de estrada, após os Mundiais de atletismo, a disputar em agosto, em Londres.