Continuar a ler

"Como alguém que veio da Somália com oito anos sem falar uma palavra de inglês, é incrível ser reconhecido no meu país", assinalou o atleta, durante a cerimónia, no qual reforçou a intenção de participar na maratona de Londres.Questionado sobre a possibilidade de competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Farah explicou que a participação está dependente dos resultados que conseguir na maratona."Se for capaz de conseguir uma medalha ou ficar perto disso, vão ver-me (em Tóquio)", atirou.Com seis medalhas de ouro em Mundiais e quatro ouros olímpicos, dois em Londres'2012 e dois no Rio'2016, em ambos os casos nos 5.000 e 10.000 metros, Farah é considerado o atleta de pista mais bem sucedido da história do Reino Unido.