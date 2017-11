Continuar a ler

Entre as escolhas deste ano, Barshim, o segundo atleta com o melhor salto em altura da história (2,43 metros), conquistou os Mundiais de Londres, em agosto, e Mo Farah venceu os 10.000 metros e foi prata nos 5.000.Quanto a Wayde Van Niekerk, campeão olímpico dos 400 metros nos Jogos do Rio2016, com recorde mundial (43,03 segundos), foi novamente campeão mundial da distância nos Mundiais deste ano, em Londres.Em femininos, as nomeadas são a etíope Almaz Ayana, campeã olímpica dos 10.000 metros, que tentará suceder a ela própria, a grega Ekaterini Stefanidi, campeã olímpica e mundial do salto com vara, e a belga Nafissatou Thiam, com os mesmos títulos no heptatlo.Os finalistas resultam de uma lista de dez atletas que foram a votos numa primeira fase pelos membros do Conselho da IAAF, público, através das plataformas sociais, e membros do atletismo, e os vencedores serão conhecidos na Gala da IAAF, no Monte Carlo, em 24 de novembro.