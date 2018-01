Continuar a ler

Geremew é atualmente o único atleta que ganhou duas vezes a meia maratona de Yangzhou Jianzhen, de forma consecutiva em 2015 e 2016, onde conseguiu uma marca recorde de 59.52 minutos.Na maratona do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sete atletas da Etiópia cobriram a distância em menos de duas horas e cinco minutos.No setor feminino, a etíope Roza Dereje também venceu com recorde, ao terminar a prova em 2:19.17 horas, baixando o seu registo pessoal em mais de três minutos.Roza Dereje foi seguida pela sua compatriota Feyse Tadese, que cruzou a linha de chegada 13 segundos depois.A maratona de Dubai é a principal competição do Médio Oriente desta distância e, na sua 19.ª edição, contou com a participação de 30 mil atletas de todo o mundo.