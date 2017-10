Continuar a ler

O critério para se chegar aos valores que Record publica no quadro em anexo é bastante vasto e abrange vários itens como os anos de filiação e a categoria internacional, até aos tempos da formação. São acrescidos determinados valores em caso de medalhas nas grandes competição.Ponderando todos estes elementos, a marchadora Ana Cabecinha, recordista nacional dos 20 km marcha, 6ª classificada nos Jogos no Rio (2016) e nos Mundiais em Londres (2017), lidera a lista. Quem a quiser contratar terá de pagar 7.500 euros. Seguem-se a triplista Patrícia Mamona (6.750 euros) e depois a maratonista Dulce Félix, a marchadora Inês Henriques e Susana Costa do triplo (todas com 5.250 euros).Curiosamente, o primeiro homem é o benfiquista Tsanko Arnaudov. O recordista nacional do peso vale 4.500 euros. Não fica entre as cinco primeiras mulheres...O veterano marchador do Sporting, João Vieira, de 41 anos, está filiado há 23 anos e surge em 2º lugar com 3.750 euros, à frente do varista Diogo Ferreira (3.500 euros) e Nelson Évora (3.000 euros).