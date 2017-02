Continuar a ler

No sábado passado, Marcos Chuva venceu a prova de salto em comprimento dos Campeonatos de Portugal de pista coberta, com a marca de 7,91 metros, alcançando os mínimos para os Europeus, que se realizam em Belgrado, em março.Numa das provas mais disputadas da tarde, o atleta do Sporting Ancuiam Lopes, de 26 anos, venceu na distância de 60 metros, com o tempo de 6,74 segundos, seguido de Ricardo Pereira, do Benfica, com 6,83, e Edi Sousa, do Sporting de Braga, com 6,87.O Benfica foi mais forte no salto com vara e salto em altura, prova em que Paulo Conceição voltou a falhar os mínimos para os Europeus.O atleta saltou 2,20 metros, marca que atingiu pela terceira vez esta época, mas falhou os 2,25 metros, que eram necessários para obter o 'passaporte' para os Campeonatos da Europa de Belgrado, a realizar em março.O Sporting de Braga, terceiro na tabela classificativa, venceu na prova dos 400 metros.No setor feminino, o Sporting também lidera com 46 pontos, mais 12 do que o Benfica, segundo classificado, numa jornada em que Mariana Machado, filha da antiga atleta Albertina Machado, venceu a prova dos 1.500 metros e bateu o recorde nacional juvenil.A jovem do Sporting de Braga, de 16 anos, concluiu a prova, do escalão de seniores, em 4.29,53 minutos, tirando um segundo ao antigo recorde nacional (4.30,50), que estava na posse de Marina Bastos, desde 1988.As atletas do Sporting venceram as provas de 60 metros, salto em altura e salto em cumprimento, enquanto o Benfica ganhou apenas nos 3.000 metros marcha.O Grupo de Atletismo de Fátima conquistou a prova de 400 metros.A segunda jornada do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta continua domingo em Pombal.- Ancuiem Lopes (Sporting), 6,74 segundos.- João Ferreira (Sporting de Braga), 49,59 segundos.- Emanuel Rolim (Sporting), 3.45,25 minutos.- Diogo Ferreira (Benfica), 5,40 metros.- João Vieira (Sporting), 19.32,08 minutos.- Nélson Évora (Sporting), 7,32 metros.- Paulo Conceição (Benfica), 2,20 metros.- Lorene Bazolo (Sporting), 7,35 segundos.- Olha Serbyn (Atletismo Fátima), 61,27 segundos.- Mariana Machado (Sporting de Braga), 4.29,53 minutos.- Anabela Neto (Sporting), 1,81 metros.- Patrícia Mamona (Sporting), 6,28 metros.- Mara Ribeiro (Benfica) 13.13,59 minutos.