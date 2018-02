Continuar a ler

Naide Gomes











Em 2013, uma reanálise a uma amostra de 2005 levou a que os resultados de Kotova em 2005 e 2006 fossem anulados, com o título de 2006 a passar para a norte-americana Tiana Bartoletta, Naide a subir um degrau e a espanhola Concha Montaner a chegar ao bronze.



"Foi uma prova muito competitiva e emocionante", recorda a portuguesa. "Passado alguns anos soubemos que o pódio não era real, a vencedora, a russa Tatyna Kotova, jogou sujo, estava dopada".



"Se fiquei feliz com a novidade? Fiquei pois, afinal de contas a verdade veio ao de cima. Mas não é a mesma coisa, os sentimentos vividos no dia da prova poderiam ser diferentes", acrescenta ainda a antiga saltadora portuguesa.



Quanto à iniciativa da IAAF, de realizar cerimónias de entrega de medalhas no decorrer de Birmingham2018 "com o fim de repor a verdade", diz que "infelizmente não podemos voltar atrás. Mas é um começo!"



Naide dá os parabéns às outas duas medalhadas, que estarão pessoalmente em Inglaterra.



Naide Gomes não vai estar presente sábado em Birmingham, na cerimónia de entrega de medalhas do salto em comprimento do Mundial de 2006, fazendo-se representar por um elemento da delegação portuguesa aos Mundiais 'indoor' deste ano."Infelizmente não poderei estar presente, por motivos pessoais. Viva a verdade!", escreveu esta segunda-feira a antiga atleta numa mensagem publicada no Instagram, declinando assim o convite para a cerimónia de 'retificação' do pódio daquele mundial de pista coberta, em que a portuguesa é segunda, depois de terem sido anulados os resultados da vencedora em Moscovo2006, a russa Tatiana Kotova, por doping.

