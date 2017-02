Continuar a ler

Venceu o cubano Alexis Copello, com 17,10, seguindo-se o francês Harold Correa (16,94) e o letão Elvijs Misans (16,77). Também em prova esteve outro português, Carlos Veiga, que terminou em sétimo com 15,50.



Tsanko também em quarto



Onze portugueses estiveram em prova no meeting de Madrid, alguns dos quais primeiras figuras, como Tsanko Arnaudov - igualmente já apurado para os Europeus - quarto no peso, com 19,93 metros. Melhor que ele só o congolês Frank Elemba (20,86) e os espanhóis Borja Vivas (20,05) e Carlos Tobalina (20,01).



Igualmente a confirmar mínimos para Belgrado esteve Lorene Bazolo, segunda nos 60 metros, com 7,33 segundos, o seu melhor registo desta época. Só perdeu para a venzuelana Andrea Purica, creditada em 7,30.



Nos 60 metros barreiras, Rasul Dabo ganhou uma das meias-finais com 7,88 segundos, melhor marca pessoal do ano e a 10 centésimos dos mínimos. Seria depois quarto na final, com 7,72.



Na mesma especialidade, mas em femininos, Olímpia Barbosa foi terceira na sua meia-final, com 8,42, e depois sexta na final, com 8,52.



Cátia Azevedo foi terceira nos 400 metros, com 54,10 segundos, e Dorothé Évora a primeira na corrida B, com um recorde pessoal a 54,38.



Nelson Évora melhorou esta sexta-feira o seu melhor registo do ano no triplo, para 16,75 metros, no decurso do meeting de Madrid, a decorrer na capital espanhola.Já com mínimos para os Europeus de Belgrado, Évora passa a ser o sexto melhor europeu do ano, ao progredir 18 centímetros face ao seu melhor registo de 2016. Quarto na prova, Évora abriu com 16,56 metros e fez ainda 16,60 no segundo ensaio. Após dois nulos, melhorou para 16,62 e fechou a 16,75, confirmando uma fase ascendente de forma.

Autor: Lusa