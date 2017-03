Nélson Évora qualificou-se esta sexta-feira para a final do triplo salto dos Europeus de Pista Coberta que decorrem em Belgrado, na Sérvia. O português saltou 16,70 metros, o que lhe deu a sua melhor marca da temporada e o quinto lugar em nove qualificados.Évora atingiu este registo na segunda tentativa, depois de ter saltado 16,47 metros na primeira, garantindo assim um lugar na final de domingo, agendada para pouco depois das 15 horas.O melhor classificado foi o alemão Max Heb, com 17,52 metros logo à primeira (e única tentativa). O último apurado foi o finlandês Simo Lipsanen, com 16,69 metros, mais menos 10 centímetros do que Nélson Évora.

Autor: Luís Miroto Simões