Nelson Évora não conseguia esconder a sua satisfação depois de ter subido ao pódio para receber a medalha de ouro em Belgrado. "Obrigado a todos os portugueses pelo vosso apoio", disse o campeão europeu do triplo-salto em Belgrado.

O atleta confessou estar satisfeito e regressa a Espanha, onde reside, com a sensação de dever cumprido. "Tenho de provar aquilo que valho nestas competições", precisou o sportinguista, recordista nacional.

Nelson não quis alongar-se muito sobre os comentários que o davam como praticamente acabado para a alta competição. "Não posso fazer nada com essas pessoas, elas não me veem a treinar, estão longe de mim e isso pouco me interessa. Deixei os portugueses muito contentes e é o mais importante", referiu.

Em relação à condução do concurso, o triplista achou que, quando fez 17,20 metros e passou para o comando da prova, não tinha ganho. "Foi uma prova muito interessante e quis fazer um bom salto para depois ser dos últimos a saltar e poder eventualmente responder aos saltos dos meus adversários, controlando assim o concurso."

Ficando com a sensação de estar a valer uma melhor marca, Nelson vira agora as suas atenções para o Mundial em Londres, em agosto. "Ganhei a muitos jovens no Europeu, mas no Mundial vai ser diferente com melhores atletas. Irei continuar a adaptar-me para os saltos saírem longos", sublinhou o sportinguista, que há dois anos no Europeu de pista coberta em Praga chegou à vitória no último ensaio.

Numa época de mudança, Nelson Évora dedicou a medalha de ouro a "todos os portugueses" e à sua irmã e mãe, não esquecendo o contributo do técnico Ivan Pedroso. O cubano, antigo campeão olímpico no comprimento, tem acompanhado Nelson em todas as competições, tendo estado presente em Pombal nos nacionais.