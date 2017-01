Nesta Carter, o atleta responsável pela desqualificação da estafeta da Jamaica nos Jogos Olímpicos de Pequim’2008, pondera avançar com um recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). Em causa está a medalha de ouro ganha pela sua seleção (onde estava Usain Bolt, agora desprovido de um dos seus 9 ouros, bem como Michael Frater e Asafa Powell), que será devolvida depois de Carter ter acusado consumo de um estimulante nas novas análises efetuadas às amostras recolhidas nos Jogos Olímpicos de Pequim’2008 e Londres’2012.

Segundo o jornal ‘Jamaica Gleaner’, o atleta já se reuniu com os seus advogados e com a federação jamaicana de atletismo no sentido de avaliar se o recurso tem possibilidades de ser bem-sucedido. Se decidir avançar terá de despender 100 mil dólares (cerca de 93 mil euros). Seja como for, tem 21 dias para o fazer e, de acordo com o mesmo jornal, ainda vai consultar outros advogados em Londres.

Seja como for, o Comité Olímpico Internacional já ordenou a devolução das medalhas e dos diplomas, para grande tristeza de Bolt, que vê assim desfeito o seu perfeito triplo-triplo (ouro nos 100, 200 e 4x100 metros nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos). Apenas Bolt e Greene O doping e a velocidade parecem andar de mãos dadas e na lista dos mais rápidos de sempre (que lhe apresentamos em anexo) apenas dois atletas nunca acusaram positivo: Usain Bolt e o norte-americano Maurice Greene. A reputação do tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros permanece imaculada, ao contrário de alguns dos seus principais adversários nas pistas. Entretanto, a Associação Europeia de Atletismo nomeou uma comissão para analisar a credibilidade de todos os recordes da Europa, pois alguns deles estão sob suspeita.

Autor: Isabel Dantas