Continuar a ler

A estafeta jamaicana já devolveu as medalhas de ouro ao Comité Olímpico Internacional, deixando Usain Bolt sem um dos seus nove títulos olímpicos, depois de ter somado triunfos nos 100, 200 e 4x100 metros nos Jogos de Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016.



O advogado de Nesta Carter, Stuart Simpson, revelou ainda que o recurso foi apresentado no prazo legal, após ter sido excluída a possibilidade de uma contestação conjunta de toda a equipa. Refira-se que Carter também integrou a estafeta jamaicana em Londres, mas a reapreciação da amostra revelou-se negativa. A estafeta jamaicana já devolveu as medalhas de ouro ao Comité Olímpico Internacional, deixando Usain Bolt sem um dos seus nove títulos olímpicos, depois de ter somado triunfos nos 100, 200 e 4x100 metros nos Jogos de Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016.O advogado de Nesta Carter, Stuart Simpson, revelou ainda que o recurso foi apresentado no prazo legal, após ter sido excluída a possibilidade de uma contestação conjunta de toda a equipa. Refira-se que Carter também integrou a estafeta jamaicana em Londres, mas a reapreciação da amostra revelou-se negativa.

O advogado do jamaicano Nesta Carter confirmou esta quinta-feira o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para tentar anular a desclassificação por doping na estafeta de 4x100 metros nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008, que venceu juntamente com Usain Bolt, Michael Frater e Asafa Powell.Carter, que cumpriu o primeiro trajeto na capital chinesa, acusou o recurso a metilhexanamina [um descongestionante nasal e um vasoconstritor] depois de amostra recohida na corrida ter sido reanalisada em 2016 seguindo novos métodos.