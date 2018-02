Rui Pinto, do Benfica, e Mariana Machado, do Sporting de Braga, sagraram-se campeões nacionais de corta-mato, de distância curta, numa competição que decorreu na pista das Açoteias, no Algarve.

A prova masculina foi claramente marcada pelos experientes atletas do Benfica, com Rui Pinto a destacar-se naturalmente pela sua mais forte velocidade terminal, cortando a meta com 13 segundos de vantagem sobre Hermano Ferreira, com Ricardo Ribas a ser terceiro (e a sagrar-se campeão universitário aos 40 anos!).

A formação benfiquista fechou a classificação coletiva com o sexto lugar de João Valente e obteve o seu sexto título nacional consecutivo! Maia Ac e S.C. de Braga foram as equipas que também subiram ao pódio. O campeão nacional pela segunda vez (o primeiro triunfo foi em 2015), Rui Pinto, afirmou na sua página estar "satisfeito por mais um título nacional e por mais uma prova que corri a um ritmo bastante forte". Quanto à prova feminina, a jovem (17 anos) Mariana Machado, mostrou novamente todo o seu valor e a sua garra, obtendo o seu primeiro triunfo absoluto, graças ao sprint final, perante outra júnior, mas a participar extra competição, a holandesa Jasmijn Lau. Entre as portuguesas, mais distantes, a segunda foi Emília Pisoeiro, do Águeda, com Silvana Dias, do Benfica, a subir ao terceiro lugar. Por equipas, a formação do RD Águeda, pela primeira vez, sagrou-se campeã nacional à frente da jovem equipa do SC Braga, com o Grecas na terceira posição. Em femininos, a campeã universitária foi Ana Margarida Lopes, da Universidade do Porto. Principais resultados: Masculinos: 1º Rui Pinto (SLB), 12.35; 2º. Hermano Ferreira (SLB), 12.48; 3º. Ricardo Ribas (SLB), 12.49; 4. Luís Saraiva (SC Braga), 12.50; 5º Yousef El Kalai (CDSSC) 12.52; 6º. João Valente (SLB) 12.53. Por equipas: 1º. SL Benfica, 12; 2º. Maia AC, 58; 3º. SC Braga, 61. Femininos: 1ª. Mariana Machado (SCB), 14.26 (jun.); 2ª. Jasmijn Lau (HOL), 14.27 (extra); 3ª. Emilia Pisoeiro (RDA), 14.39; 4ª. Silvana Dias (SLB), 14.55; 5ª. Carla Martinho (RDA), 14.59; 6ª. Susana Cunha (LPSC), 15.00. Por equipas: 1º. R.D. Águeda, 34; 2º SC Braga, 43; 3º. Grecas, 55.

Autor: António Manuel Fernandes