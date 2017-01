Continuar a ler

Os argumentos sem Sara



Do lado do Sporting, o coordenador do meio-fundo, Nogueira da Costa, admite que os leões "estão firmemente empenhados em lutar pelos títulos, quer coletivos quer individuais, como claramente foi sublinhado pelo vice-presidente Vicente de Moura na apresentação da nossa equipa".



Sendo certa a ausência de Sara Moreira na competição, a recuperar de uma lesão, Jéssica Augusto, vencedora da São Silvestre de Lisboa (à frente de Dulce), no lado feminino, e Rui Pedro Silva, primeiro na São Silvestre do Porto, são os nomes mais favoritos para o triunfo individual e trunfos para a luta coletiva, "de um dos campeonatos mais emotivos e mais equilibrados dos últimos anos, que proporcionarão um dos melhores cartões de apresentação e de propaganda da modalidade. Face à qualidade dos atletas, às aspirações próprias e das respetivas equipas, temos a certeza de que os vencedores serão claramente honrados pelas prestações de qualquer dos vencidos", afirmou o técnico leonino, que acredita nas capacidades da sua equipa para poder apresentar algumas surpresas, "até porque o que por aí se diz, que o Benfica é mais favorito em homens e o Sporting em mulheres, não tem nada a ver com a realidade".



A 24 ª edição do Campeonato Nacional de Estrada, que se disputa hoje no Jamor (15 h), está a concentrar todas as atenções pela perspetiva do primeiro grande embate entre Benfica e Sporting, depois desse ‘terramoto’ das transferências que levou vários atletas a mudaram-se de das instalações da Luz para as de Alvalade e que após uma primeira decisão da Federação favorável aos leões poderá ser contestado por parte das águias, que declinam qualquer comunicação neste momento, nem mesmo sobre a prova de hoje. É pois neste enquadramento que se disputa o tão aguardado duelo.De acordo com inscrições, a equipa de meio-fundo benfiquista, tanto em masculinos como em femininos, apresenta quase todos os atletas disponíveis. A exceção é mesmo o campeão nacional do ano passado, Rui Silva (então com a camisola do Sporting), mais virado agora para as funções técnicas. Destacam-se então nas águias, em masculinos, Rui Pinto, vencedor da São Silvestre da Amadora, e Hermano Ferreira, vencedor em Lisboa, e em femininos Dulce Félix, que vai estar na defesa do título nacional no Jamor.

Autores: António Manuel Fernandes