Na prova feminina, Hellen Bekele bateu o recorde da prova, com uma marca de 2:25.04 horas, tirando mais de quatro minutos ao seu anterior recorde pessoal (2:29.21).



A 39.ª edição da maratona de Barcelona acabou por ser especial, por ter sido celebrado o 25.º aniversário dos Jogos Olímpicos de 1992, com os seis medalhados na prova a estarem presentes na partida.



O queniano Jonah Kipkemoi e a etíope Hellen Bekele, que bateu o recorde da prova, venceram este domingo a maratona de Barcelona, prova que celebrou os 25 anos da realização dos Jogos Olímpicos de 1992 naquela cidade.Atleta paralímpico no Rio'2016, Kipkemoi, que tem uma malformação no braço direito, estreou-se este domingo numa maratona, triunfando em Barcelona com um tempo de 2:08.57 horas, numa prova em que estava como 'lebre'.

