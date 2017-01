Patrícia Mamona obteve o melhor resultado na sessão de ontem do apuramento para o Nacional de clubes. A atleta sportinguista fez 14,10 metros no triplo-salto, marca que supera os mínimos para o Europeu de pista coberta. As também sportinguistas Lorene Bazolo (7,41 nos 60 metros) e Jessica Inchude (15,71 no lançamento do peso, terceira portuguesa de sempre) também se evidenciaram.Entretanto, em Nevers, França, Edi Maia foi segundo classificado no meeting de elite do salto com vara com a marca de 5,35 metros.