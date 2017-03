Cerca de duas dezenas de pessoas esperaram a Seleção Nacional esta terça-feira à noite no Aeroporto de Lisboa, depois do bom desempenho nos Europeus de pista coberta, em Belgrado. Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo-salto – que chegou integrada numa comitiva onde também estava Tansko Arnaudov, quarto classificado no lançamento do peso – foi naturalmente a mais solicitada, sendo que Nelson Évora, ouro no triplo-salto, seguira direto na véspera para Madrid, cidade onde agora reside e treina sob as ordens do antigo saltador cubano Ivan Pedroso.

"Estou supercontente, isto dá-me muita motivação para o Mundial de agosto, que é o grande objetivo", disse Mamona, que foi felicitada por Carlos Lopes e pelo presidente da Federação, Jorge Vieira. "Nunca fui a uma final de um Campeonato do Mundo, por isso o primeiro objetivo é esse. Depois, espero melhorar o 6º lugar que alcancei nos Jogos Olímpicos, porque no Mundial também vão estar as melhores", acrescentou a atleta do Sporting, que ainda não teve tempo de ler todas mensagens de felicitações recebidas.

Patrícia elogiou ainda atuação de Nelson Évora. "O Nelson conseguiu o ouro quando muita gente pensou não ser possível", constatou a vice-campeã europeia, que conta voltar o mais rapidamente possível ao trabalho.

Autor: Ana Paula Marques