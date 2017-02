Continuar a ler

Em declarações aos jornalistas, a atleta do Sporting sublinhou que o resultado dá "segurança" para o Europeu de pista coberta, no qual tem como objetivo chegar ao pódio."Quero, definitivamente, lutar pelas medalhas, algo que é bem possível", afirmou, referindo que na competição pretende também "fazer o recorde nacional", que foi fixado pela atleta.A campeã nacional de triplo salto sublinhou que no Campeonato de Portugal procurou "um recorde dos campeonatos e também um recorde nacional", algo que já está há muito tempo "à procura". "Infelizmente, não saiu", notou, frisando que a "consistência e motivação" permitem-lhe estar confiante para o futuro.

No triplo salto, Susana Costa, do Benfica, ficou em 2.º lugar, com 13,75 metros, e Evelise Veiga, da Juventude Vidigalense, ficou em 3.º, com 12,93.