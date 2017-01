Patrícia Mamona vai participar no sábado na prova de triplo salto em Boston, o 1º do recente circuito de meetings de pista coberta da IAAF, com regulamentos similares aos da Liga Diamante.

A atleta portuguesa, que na época passada melhorou por duas vezes o recorde de Portugal, dos 14,52 que tinha desde 2012 para os 14,58, quando se sagrou campeã da Europa em Amesterdão, a 10 de julho, e finalmente para os 14,65, na final olímpica do Rio de Janeiro, em agosto, quando se classificou em 6º lugar, começou a sua época de 2017 com uma excelente prestação no passado sábado, no apuramento para os campeonatos nacionais de pista coberta, vencendo a sua prova com a marca de 14,10 metros. A sua melhor abertura de época de sempre (nunca antes começara acima dos 14 metros!), que a levou a manifestar a sua satisfação na sua página de Facebook: "Primeira competição com melhor marca início de época de inverno de sempre (14.10 m) e uma vitória para o meu clube. Bom começo. Agora treinar durinho para fazer ainda melhor e estar top em Belgrado [no Europeu]."





