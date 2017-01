A atleta portuguesa Patrícia Mamona venceu este sábado a prova de triplo salto do Grande Prémio de atletismo de Boston, nos Estados Unidos, com um salto de 14,01 metros.Numa prova em que competiram quatro atletas, a saltadora do Sporting foi clara dominadora, tendo qualquer um dos seus quatro saltos sido melhor do que as rivais.No final, valeu o quarto e último salto de Mamona (14,01 metros), contra os 13,46 da segunda, a ganesa Nadia Eke, os 12,99 da terceira, a sueca Erika Kinsey, e os 11,78 da quarta, a norte-americana Tanasia Lea.

Autor: Lusa