A primeira prova de Pedro Pablo Pichardo como atleta português será a 8 de fevereiro no meeting de Madrid em pista coberta.

O antigo atleta cubano, que adquiriu nacionalidade portuguesa o ano passado, vai participar no triplo salto, onde já não competia desde 2014, época em que conquistou a medalha de bronze no Mundial em Sopot, Polónia, com a marca de 17,24 metros.

É com forte expectativa que se aguarda a presença de Pedro Pablo Pichardo em Madrid, isto porque na semana seguinte disputa-se o Nacional de clubes da 1ª Divisão em Pombal, onde está previsto o duelo com o agora sportinguista Nelson Évora. Os melhores registos são naturalmente ao ar livre e na pista coberta o recorde pessoal de Pichardo é de 17,32 metros, alcançados em fevereiro de 2014 na República Checa. Tem 18,08 metros ao ar livre, em 2015. Curiosamente, o recorde de Portugal do triplo salto em pista coberta continua na posse de Nelson Évora, que em representação do Benfica fez 17,33 metros em Karlsruhe, Alemanha, a 10 de fevereiro de 2008. Ou seja, apenas mais um centímetro do que o registo de Pichardo. A temporada de pista coberta começa a aquecer para águias e leões.

Autor: Norberto Santos