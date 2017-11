Continuar a ler

Na madrugada de 14 de fevereiro de 2013, Oscar Pistorius matou a sua noiva na sua casa em Pretoria, ao disparar quatro vezes através da porta fechada da casa de banho, alegando pensar que no local se encontrava um assaltante.



Na madrugada de 14 de fevereiro de 2013, Oscar Pistorius matou a sua noiva na sua casa em Pretoria, ao disparar quatro vezes através da porta fechada da casa de banho, alegando pensar que no local se encontrava um assaltante.

Oscar Pistorius, condenado pelo assassínio da sua noiva, Reeva Steenkamp, viu esta sexta-feira a sentença aumentar de 6 para 13 anos e 5 meses, na sequência de um pedido de revisão de pena por parte do Ministério Público sul-africano, apresentado no início deste mês.A acusação classificou de "escandalosamente leve" a pena de Pistorius, considerando não existirem atenuantes que justifiquem uma sentença menor do que a mínima contemplada na lei sul-africana para a acusação de assassínio.