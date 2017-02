Continuar a ler

Tsanko é desde o ano passado o recordista português do lançamento do peso, enquanto no passado sábado Francisco Belo ascendeu a número um do lançamento do disco, numa época em que também se confirmou como o terceiro melhor luso de sempre no peso.Mais dois atletas recordistas de Portugal integram a equipa para Las Palmas - Tiago Aperta (dardo) e Vânia Silva (martelo).Tiago Aperta, que tem pendente a sua situação em termos de clube - pretende a transferência do Benfica para o Sporting -, está autorizado a competir pela FPA em nome do interesse nacional.seniores masculinos - Tsanko Arnaudov (Benfica/Peso), Francisco Belo (Benfica/Peso e Disco), Tiago Aperta (sem clube/Dardo), António Vital e Silva (Benfica/Martelo); seniores femininos - Vânia Silva (Sporting/Martelo); sub-23 masculinos - Edujose Lima (Sporting/Disco), Miguel Carreira (Sporting/Martelo); sub-23 femininos - Juliana Pereira (Benfica/Disco), Daniela Paço (Juventude Vidigalense/Martelo), Cláudia Ferreira (Sporting/Dardo), Ophelia de Oliveira (Juventude Vidigalense/Peso).