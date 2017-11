Continuar a ler

Na IAAF, a novidade para 2018-2021, é a redução do painel de 48 para 37 elementos, "o que permitirá um maior número de atuações dos oficiais que irão desempenhar funções de Árbitro e Júri de Apelo em Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos".



"Portugal, a par da Espanha, são assim os países com mais Oficiais Técnicos Internacionais nos painéis da IAAF e da EAA, ambos com sete elementos, quatro na IAAF e três da EAA", assinalou ainda a Federação Portuguesa.



Os juízes Luís Abegão, Elisabete Simão e Renato Soares serão os representantes portugueses na EAA. Na IAAF, a novidade para 2018-2021, é a redução do painel de 48 para 37 elementos, "o que permitirá um maior número de atuações dos oficiais que irão desempenhar funções de Árbitro e Júri de Apelo em Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos"."Portugal, a par da Espanha, são assim os países com mais Oficiais Técnicos Internacionais nos painéis da IAAF e da EAA, ambos com sete elementos, quatro na IAAF e três da EAA", assinalou ainda a Federação Portuguesa.Os juízes Luís Abegão, Elisabete Simão e Renato Soares serão os representantes portugueses na EAA.

Portugal terá um total de sete juízes na Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) e na Associação Europeia (EAA), informou a Federação Portuguesa de Atletismo.Depois de já terem sido anunciadas no início do mês as presenças de Jorge Salcedo, Samuel Lopes, António Costa e Rui Loução nos painéis da IAAF, a FPA ficou a saber que contará com mais três nomes na Associação Europeia (EAA).

Autor: Lusa