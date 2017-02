Continuar a ler

Nelson Évora e Patrícia Mamona, ambos do Sporting, no triplo salto, e Lecabela Quaresma, do Benfica, no pentatlo, chegam aos Europeus com registos entre os 10 melhores do ano, destacando-se numa seleção com seis atletas do Benfica e quatro do Sporting.Além dos referidos, os 'encarnados' contam ainda com Emanuel Rolim, para os 1.500 metros, Tsanko Arnaudov e Francisco Belo, no lançamento do peso, Marco Chuva, no salto em comprimento, e Susana Costa, no triplo salto, enquanto os 'leões' cedem Lorene Bazolo, nos 60 metros.Mário Aníbal é o responsável técnico da comitiva lusa, chefiada pelo vice-presidente da FPA Luís Figueiredo, que vai viajar para a Sérvia na terça-feira.