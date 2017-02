Continuar a ler

Segundo a FPA, "a decisão final relativamente à presença nesta competição será tomada mediante avaliação do Diretor Técnico Nacional e do Técnico Nacional de Setor de Meio Fundo".Sem reservar vagas para os mais bem classificados nos nacionais de corta-mato, ao contrário de épocas anteriores, a FPA abre no entanto a eventual seleção de alguém: "poderão ser elegíveis para participar (...) os atletas que mais se destaquem no Campeonato Nacional de Corta-mato".Os nacionais de corta-mato disputma-se este ano em Mira, Coimbra, a 5 de março.Há dois anos, nos Mundiais em Guyang, China, Portugal não apresentou seniores, apenas um elemento em juniores masculinos e um em juniores femininos, no que foi o mais baixo contingente desde 1975, quando ninguém foi aos Mundiais de Rabat.