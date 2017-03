Continuar a ler

A campeã nacional de juniores, Beatriz Rodrigues (Águeda), e a vice-campeã, Catarina Guerreiro (Sporting), serão assim as representantes lusas no que é uma das mais pequenas delegações das últimas quatro décadas.



Portugal não terá atletas seniores nos Campeonato do Mundo de corta-mato, competição que terá lugar em Campala, a 26 de março, limitando-se a presença a duas corredoras juniores., divulgada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Atletismo, não surpreende, atendendo ao pouco interesse manifestado pelos melhores atletas lusos em competir na capital do Uganda, a exemplo do que já aconteceu em anos anteriores, para crosses em África ou na Ásia.

