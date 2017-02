A Seleção que competirá no Europeu de pista coberta (de sexta-feira a domingo), em Belgrado, viaja hoje para a Sérvia. Dos onze atletas que superaram as marcas de qualificação, apenas nove seguem viagem (Diogo Antunes e Carlos Nascimento lesionaram-se), acompanhados por uma atleta que recebeu convite da Associação Europeia (a pentatlonista Lecabela Quaresma).Na dezena de atletas, destaca-se a saltadora do Sporting, Patrícia Mamona, que é a terceira europeia do ano, e que tem a ambição de conquistar uma medalha. O mesmo se aplica a Nelson Évora, sexto do ano. No lançamento do peso, haverá pela primeira vez dois representantes, ambos com mais de 20 metros, e para eles também será possível uma boa classificação, embora agora todos saibam quem é Tsanko Arnaudov, medalhado no Europeu de Amesterdão em 2016.Foi ainda divulgada a lista para a Taça da Europa de lançamentos de inverno, em Las Palmas (11 e 12 março). Masculinos - Tsanko Arnaudov (peso), Francisco Belo (peso e disco), Tiago Aperta (dardo) e António Vital e Silva (martelo); sub-23 - Edujose Lima (disco) e Miguel Carreira (martelo). Femininos - Vânia Silva (martelo); sub-23 - Juliana Pereira (disco), Daniela Paço (martelo), Cláudia Ferreira (dardo) e Ophelia de Oliveira (peso).

Autor: António Manuel Fernandes