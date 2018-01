Continuar a ler

Na Letónia, Ricardo Santos, do Benfica venceu a sua série em 48,01 (melhor marca nacional do ano e a sua quinta marca de sempre), e ficou em segundo lugar no conjunto das seis séries.

Na República Checa, triunfo de Diogo Antunes, do Benfica, nos 60 m, em 6,75 (segunda melhor marca do ano). A brasileira do Benfica, Tamaris de Liz, também venceu os 60 m (7,47).



Ancuian Lopes, do Sporting, foi segundo nos 60 metros do Meeting de Nantes, na qual bateu o recorde pessoal em 6,67 segundos (melhor marca nacional do ano). A final, renhida, obrigou a ver o tempo ao milésimo, com o britânico Kile De Escofet a registar 6,674 e Ancuian 6,678.Quanto aos outros portugueses, David Lima, do Benfica, venceu a sua série de 200 metros (21,70), e o seu colega de equipa Emanuel Rolim, foi sexto na final A dos 800 m (1.50,67). Nos 60 m barreiras, o sportinguista Rasul Dabo foi terceiro na final B com 8,16 (tinha feito melhor na eliminatória - 8,04) e a sua colega de equipa Cátia Azevedo foi segunda nos 400 m (53,94).

Autores: António Manuel Fernandes