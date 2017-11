Continuar a ler

Na manhã, os municípios do Porto, de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos receberam a 14.ª edição da Maratona do Porto.Além dos 42,195 quilómetros da principal prova, somaram-se outras duas vertentes: a Family Race, com 15 quilómetros, e a Fun Race, uma caminhada com distância de seis quilómetros e destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos.De acordo com a organização inscreveram-se cerca de 15.000 pessoas de 69 nacionalidades diferentes (27% dos inscritos são atletas internacionais), sendo que os pódios tiveram representação portuguesa apesar do grande poderio africano.Daniel Pinheiro, que se estreou pelo Águias de Alvelos, e Salomé Rocha, que recentemente assinou pelo Sporting, conquistaram hoje o segundo lugar ao terminarem em 2:17:57 horas e 2:31:01, respetivamente."Estavam 15.000 na soma das três vertentes. O balanço é extremamente positivo. Tivemos mais recordes, o que coloca cada vez mais a Maratona do Porto no patamar que todos nós sonhamos a nível internacional. Esta prova é muito atrativa e cada vez mais somos procurados. Os atletas querem correr no Porto, na maior e a melhor maratona de Portugal", sintetizou Jorge Teixeira.O atleta com mais velho foi um suíço de 80 anos, Danilo Meyrat, enquanto a corredora com mais idade foi a francesa Chantal Haton, de 67 anos.A iniciativa também serviu para angariar fundos a favor da Casa do Caminho, uma instituição de acolhimento de crianças que é a primeira unidade de emergência infantil do norte do país, bem como para recolha de alimentos para entregar à Legião da Boa Vontade.