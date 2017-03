Continuar a ler

A atleta portuguesa ficou a cinco centímetros da nova campeã, a alemã Kristin Gierisch. A grega Paraskevi Papahristou (14,24) ficou em terceiro lugar.



"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a atleta portuguesa de Triplo Salto, Patrícia Mamona que se sagrou vice-campeã europeia da modalidade no Campeonato Europeu de Pista Coberta que decorre em Belgrado", lê-se na mensagem publicada no "site" da Presidência da República.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado Patrícia Mamona, que ficou em 2.º lugar no Campeonato da Europa em Pista Cobert a, numa mensagem publicada no "site" da Presidência.Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata do Triplo Salto do Campeonato da Europa de Atletismo de pista coberta, a decorrer em Belgrado, ao saltar 14,32 metros, o seu melhor registo da época.

Autor: Lusa