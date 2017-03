Continuar a ler

O atleta do Sporting ganhou com a marca de 17,20 metros, o seu melhor registo da época, à frente do italiano Fabrizio Donato (17,13) e do alemão Max Hess (17,12).No sábado, também pelo Twitter, o primeiro-ministro felicitou a atleta Patrícia Mamona, que se tornou vice-campeã do triplo salto nos Campeonatos da Europa.