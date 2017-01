O recorde mundial de Inês Henriques nos 50 km marcha poderá durar pouco tempo, mas isso não deixa de constituir uma proeza digna de registo, mesmo que tenha sido a primeira vez que a federação internacional instituiu oficialmente o registo de um recorde mundial na disciplina.

Aos 36 anos, a marchadora ribatejana é a segunda mais velha no grupo de cinco portugueses que bateram recordes mundiais num período de 33 anos (1984-2017).

O primeiro português recordista mundial foi Fernando Mamede nos 10.000 metros em Estocolmo, a 2 de julho de 1984, pouco tempo antes dos Jogos de Los Angeles. O máximo durou 5 anos e foi aquele que perdurou mais tempo.

Nessa altura, e apesar de os portugueses dominarem a nível mundial, o dinheiro que recebiam ficava muito aquém de outras grandes vedetas. "Pagaram-me 1.500 dólares de cachê (1.400 euros no valor atual) antes e depois deram-me mais 3.000 dólares. Mas o Steve Ovett e o Sebastian Coe auferiam dez vezes mais e o rei nessa altura era o norte-americano Edwin Moses, que raramente perdia uma prova de 400 metros barreiras. Fazia-se pagar bem...", recordou Mamede a Record.

Não tardou um ano para Portugal ter outro recordista mundial. Carlos Lopes já tinha feito 38 anos e depois de ter sido pela terceira vez campeão do Mundo de corta-mato em Lisboa, aproveitou a embalagem para correr em tempo recorde a Maratona de Roterdão, a 20 de abril de 1985.

"Corri para o recorde sem ter certezas de quanto dinheiro poderia receber. Estava com 38 anos e sei que não teria muitas mais oportunidades", sublinhou Lopes ao nosso jornal. Na lista dos recordes de veteranos, Lopes ainda tem a segunda melhor marca de sempre no escalão de mais de 35 anos. O primeiro é o famoso etíope Haile Gebrselassie que com 35 anos fez 2:03.59 h em 2008, em Berlim.

Numa corrida em que foi contratado para ‘lebre’ Dionísio Castro acabou por ser o melhor numa prova de 20 km em pista. "Até dei palmadinhas nas costas dos meus adversários para eles correrem mais rápido", acentua.

Fernanda Ribeiro espantou o mundo atlético com o seu recorde mundial nos 5.000 metros em pista em Hetchel, Bélgica, em 1995, um ano antes de se sagrar campeã olímpica, em Atlanta.

Próximo recorde vale 94 mil euros

A Federação Internacional de Atletismo estabeleceu o prémio de 100 mil dólares, cerca de 94 mil euros, para quem bate um recorde mundial. No caso dos 50 km marcha femininos essa situação passa a ser válida a partir da marca feita por Inês Henriques. Fica para a história como a primeira recordista mundial de sempre e a partir de agora irá crescer o entusiasmo para ver quem é capaz de superar a marchadora ribatejana. Trata-se do recorde mais acessível e que poderá ter uma vida curta.