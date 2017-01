Continuar a ler

Bekele, que tentava melhorar o recorde mundial de 02:02.57, na posse do queniano Dennis Kimetto, desde setembro de 2014, acabou por desistir, aos 23 quilómetros, depois de ter caído no início da corrida. O seu abandono ocorreu aos 23 quilómetros devido a dores na perna esquerda, segundo a organização.Em setembro de 2016, também na maratona de Berlim, Bekele tinha ficado a seis segundos do registo de Kimetto.Na competição feminina, a etíope Worknesh Degefa, de 26 anos, conseguiu o seu primeiro grande triunfo, em 02:22.36, à frente das compatriotas Shure Demise e Yebrgual Melese, segunda e terceira, em 02:22.57 e 02:23.13, respetivamente.