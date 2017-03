Continuar a ler

A Maratona do Lago Biwa é a mais antiga disputada no Japão, e continua a contar no palmarés com o domínio dos atletas da casa, que venceram 43 das 72 edições.



Neste ano, seis maratonistas nipónicos integraram o top 10. Satoru Sasaki foi o melhor japonês, terminando em quarto, a 19 segundos de Solomon Mutai.

O queniano Ezekiel Chebii venceu este domingo a maratona do Lago Biwa, no Japão, superiorizando-se nos últimos metros ao compatriota Vincent Kipruto.Chebii completou a corrida em 2:09.06 horas, menos nove segundos que Kipruto. O terceiro lugar do pódio foi ocupado por Munyo Solomon Mutai, do Uganda, cronometrado em 2:09.59.

Autor: Lusa