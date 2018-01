Inês Henriques, que esta semana viu o seu nome no quinteto para melhor atleta do ano 2017, na lista de nomeações da Confederação de Portugal, tal como o seu treinador, Jorge Miguel, é o grande nome para domingo, para o Campeonato Nacional de Marcha Atlética de Estrada de 35 km, prova que integrará, como no ano passado, provas de 50 km para ambos os sexos, e que se realiza em Porto de Mós.

A recordista e campeã ali estabeleceu o primeiro recorde mundial oficial de 50 km marcha, colocando-o em 4h08m26s, e que depois, no Mundial de Londres, conquistou o título mundial melhorando essa marca, colocando o recorde em 4h05m56s, desta vez fará apenas a distância mais curta (35 km), prova na qual estão inscritas quatro atletas (uma delas, Sandra Silva, propõe-se a completar os 50 km). Nesta distância, a atleta do Clube de Natação de Rio Maior pretende fazer um ritmo próximo ao do recorde dos 50 km, numa preparação para as provas que se avizinham e da qual faz parte o Campeonato da Europa que estreará a distância no seu programa.

A prova masculina regista 23 inscritos para os 35 km, entre os quais o campeão no ano passado, o sportinguista João Vieira. Destes inscritos, 11 deles tentarão fazer os 50 km, com as provas a iniciarem-se às 9 horas da manhã, altura em que está prevista uma temperatura de cerca de 4 graus centígrados! Felizmente não se prevê chuva e o vento será fraco.

Autor: António Manuel Fernandes