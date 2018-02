Continuar a ler

"Esta foi uma parceria que se iniciou por um período inicial que se veio a prolongar até estes sete anos", referiu a Record o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia. "Conjuntamente, atingimos muitos dos objetivos a que nos propusemos, dando notoriedade a uma competição que fazia falta à cidade de Lisboa, em termos de distância olímpica. Aumentámos a participação de atletas portugueses, também o fizemos em termos de atletas estrangeiros – que aumentaram bastante o tempo de estadia entre nós -, produzimos uma competição que elevou nem alto o nome de Portugal e de uma organização cuidada", afirmou ainda Móia, em pleno período de realização da Meia Maratona de Lisboa, que terá lugar no próximo dia 11 de março.



"É uma prova que já atingiu muitos dos objetivos que traçámos para ela, tornou-se uma das mais rápidas do Mundo e desejadas por grande parte da elite mundial", referiu enquanto gere outras situações, como o marketing e os patrocínios, como o da Adidas que terminou no ano passado. "O acordo que tínhamos com a Adidas não se manteve nas nossas duas últimas organizações porque essa marca está sediada em Madrid, com os seus planos de marketing e patrocínio mais virados para as organizações locais", disse-nos Carlos Móia, crente que a realidade das vendas da marca em Espanha (dez vezes mais que em Portugal) pesou na decisão.



"Contudo, nós estamos em negociações com outras marcas e até lá, para colmatar essa necessidade, contratámos mesmo o fabrico próprio de t-shirts personalizadas, com muito mais qualidade que as que demos no Grande Prémio de Natal. E, porque é importante sinalizá-lo, pela primeira vez vamos ter t-shirts técnicas na mini maratona", concluiu Carlos Móia, que entretanto estava agradado com o número de inscrições já alcançado, revelando que, pela primeira vez, diminuíram drasticamente o número de inscrições gratuitas que a prova oferecia a patrocinadores, dando mais oportunidades a quem quer participar nas corridas de março.

Em vésperas da Meia Maratona de Lisboa (11 de março) o grupo norte-americano Competitor, gestor da marca de provas de estrada "Rock’n’Roll", e que tinha associado o seu nome à Maratona de Lisboa, Meia Maratona e Mini Maratona, que se realizam habitualmente no outono, juntamente com o Maratona Clube de Portugal, colocou na sua página oficial um comunicado em que dá conta do fim da parceria.Pode ler-se na página que, "depois de sete anos de sucesso, a parceria entre a Rock’n’Roll Marathons e o Maratona Clube de Portugal terminou. Desta forma, as provas EDP Maratona de Lisboa, a Meia Maratona Santander Totta e a Mini Maratona Vodafone já não fazem parte das Rock’n’Roll Marathon Series, passando a sua organização a ser totalmente da responsabilidade do Maratona Clube de Portugal. Despedimo-nos com uma palavra de agradecimento pelos sete anos que passámos em conjunto e com a certeza que nos iremos encontrar no futuro".Agora a Rock’n’Roll Series apenas incluiu nas suas organizações provas europeias em Madrid e Merida (em Espanha), Dublin (Irlanda) e Liverpool (Grã-Bretanha).

Autores: António Manuel Fernandes