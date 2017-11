Cristiano Ronaldo, Inês Henriques e Fernando Pimenta foram galardoados esta quarta-feira na gala do Comité Olímpico de Portugal.O avançado do Real Madrid recebeu o prémio Prestígio, enquanto a campeão do mundo dos 50 km marcha e o canoísta receberam o prémio Excelência Desportiva. Recorde-se que Fernando Pimenta consagrou-se este ano campeão europeu de K1 1.000 e campeão mundial de K1 5.000, tendo ainda alcançado duas medalhas de prata (K1 1.000 nos mundiais e K1 5.000 nos europeus).

Autor: Ana Paula Marques