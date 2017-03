A campeã olímpica Rosa Mota será homenageada este sábado em Faro, no final da 1.ª Meia Maratona da capital algarvia, prova organizada pela Câmara Municipal de Faro, pela empresa municipal Fagar e pela Associação de Atletismo do Algarve.Rosa Mota é a madrinha da competição, que tem início previsto para as 18h27, ligando a praia de Faro à baixa da cidade.

Autor: Armando Alves