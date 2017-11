A campeã olímpica Rosa Mota vai ser distinguida pela AIMS (Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Distância) com o Prémio Carreira (AIMS Lifetime Achievement Award) na 5ª gala anual de prémios Melhor Corredor de Maratona (BMR – Best Marathon Runner, na sigla inglesa), que será realizada na casa da Maratona, em Atenas (Grécia), amanhã.

A carreira de Rosa Mota será homenageada em nome dos membros da AIMS, que representam mais de 435 das principais corridas (de 114 países) de maior prestígio do Mundo, incluindo a Maratona de Atenas ‘The Authentic’, Pequim, Berlim, Boston, Chicago, Comrades (África do Sul), Nova Iorque, Paris e Tóquio. Rosa não podia estar mais orgulhosa. "Estou ansiosa por viajar para Atenas, para me reencontrar com os meus amigos da AIMS. Tenho a honra de ser agraciada com este prémio. Gostaria de agradecer a AIMS e seus membros pelo reconhecimento que demonstram desta forma."

Autor: António Manuel Fernandes