Mais rápido nos metros finais, Rui Pinto conseguiu isolar-se para cortar a meta em 29.42 minutos, claramente à frente dos seus adversários, com Ricardo Dias a bater ao sprint (por apenas um segundo!) Hermano Ferreira.



Este trio esteve claramente acima dos restantes concorrentes, com o quarto classificado, Fernando Grilo, a ficar a mais de três minutos do pódio!



Para o vencedor, "a prova foi muito disputada, com adversários de valor. Gostei muito de correr aqui, com este público, e dou os parabéns à organização por esta prova. Senti-me sempre bem, com uma passada fácil, que dá bem a entender o meu atual momento de forma." Palavras de Rui Pinto à organização, no final da corrida, enquanto se aguardava pela chegada da primeira mulher, que foi a favorita, Jéssica Augusto.



A sportinguista, que ficou "surpreendida e agradada com a multidão que nos incentivou", cortou a meta com 33.57 minutos, quase um minuto à frente da benfiquista Silvana Dias (34.53), enquanto a terceira foi a ainda júnior Catarina Guerreiro, do Sporting (36.08).



Famalicão



Em Famalicão, venceu Ricardo Ribas (Benfica), à frente de Artur Rodrigues (Guilhovai) e José Gaspar (Odimarq). O pódio feminino foi para Jessica Pontes (Sp. Braga), Andreia Cunha (Figueiredo Runners) e Clarisse Cruz (Comesana). Mais rápido nos metros finais, Rui Pinto conseguiu isolar-se para cortar a meta em 29.42 minutos, claramente à frente dos seus adversários, com Ricardo Dias a bater ao sprint (por apenas um segundo!) Hermano Ferreira.Este trio esteve claramente acima dos restantes concorrentes, com o quarto classificado, Fernando Grilo, a ficar a mais de três minutos do pódio!Para o vencedor, "a prova foi muito disputada, com adversários de valor. Gostei muito de correr aqui, com este público, e dou os parabéns à organização por esta prova. Senti-me sempre bem, com uma passada fácil, que dá bem a entender o meu atual momento de forma." Palavras de Rui Pinto à organização, no final da corrida, enquanto se aguardava pela chegada da primeira mulher, que foi a favorita, Jéssica Augusto.A sportinguista, que ficou "surpreendida e agradada com a multidão que nos incentivou", cortou a meta com 33.57 minutos, quase um minuto à frente da benfiquista Silvana Dias (34.53), enquanto a terceira foi a ainda júnior Catarina Guerreiro, do Sporting (36.08).Em Famalicão, venceu Ricardo Ribas (Benfica), à frente de Artur Rodrigues (Guilhovai) e José Gaspar (Odimarq). O pódio feminino foi para Jessica Pontes (Sp. Braga), Andreia Cunha (Figueiredo Runners) e Clarisse Cruz (Comesana).

Rui Pinto e Jéssica Augusto venceram a São Silvestre de Viana do Castelo, que ontem se realizou naquela cidade minhota, num percurso seletivo, mas com muito público, especialmente nas zonas do centro da cidade.O benfiquista, que há poucas semanas foi o melhor português no Europeu de corta-mato (16º), andou bastante tempo na companhia do colega de equipa Hermano Ferreira, do sportinguista Ricardo Dias, e ainda de Miguel Ribeiro, do Olímpico Vianense, mas este ficou pelo caminho já numa fase adiantada da prova.

Autor: António Manuel Fernandes